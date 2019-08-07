الصين تحظر مشاركة السينمائيين بجوائز الحصان الذهبي

صورة من نسخة سابقة لجوائز الحصان الذهبي (ارشيفية:انترنت)

أعلنت إدارة السينما في الصين، الأربعاء، إنها ستمنع صناعة السينما في البر الرئيسي من المشاركة في جوائز الحصان الذهبي في تايوان، دون أن تعلن سببًا، في إشارة لتصاعد التوتر بين بكين والجزيرة.

ونشرت مجلة أخبار السينما الصينية، التي تصدر عن إدارة السينما في الصين، الخبر عبر حسابها الرسمي على تطبيق «وي تشات»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وجاء في المنشور أن إدارة السينما «ستعلق مشاركة أفلام البر الرئيسي والعاملين فيها من المشاركة في الدورة السادسة والخمسين من حفل جوائز الحصان الذهبي لعام 2019».

تأتي هذه الخطوة بعدما أصبح الحدث السنوي الذي يعد بمثابة النسخة المقابلة لجوائز الأوسكار في أوساط الناطقين بالصينية محور تساؤلات بشأن استقلال تايوان، مما أشعل جدلًا بين نجوم تايوان والبر الرئيسي ومستخدمي الإنترنت.

وازدادت العلاقات بين بكين وتايوان توترًا حيث أعلنت الصين الأسبوع الماضي أنها ستوقف إصدار تصاريح السفر الفردية للمسافرين الصينيين لتايوان، مما يوجه ضربة لقطاع السياحة في الجزيرة.

وقالت إدارة مهرجان الحصان الذهبي السينمائي في تايوان في بيان «سنشعر قطعًا بالأسف إذا صح ذلك»، وأضافت أن الفعاليات ذات الصلة ستستمر دون تغيير، وجاء في بيان لمجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان «تظهر الواقعة أن بر الصين الرئيسي يستغل السياسة للتدخل في التبادل الثقافي».

تأسست جوائز الحصان الذهبي عام 1962، وتعد أحد الجوائز السينمائية المرموقة في صناعة السينما الناطقة بالصينية.