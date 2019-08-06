مكتب الثقافة سرت يطلق دورة «المراسل الناجح»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 06 أغسطس 2019, 04:57 مساء
مكتب سرت ينظم دورة تدريبية في مجال المراسل الصحفي (بوابة الوسط)

بدأت في قاعة التدريب بمكتب الثقافة سرت، الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية، في مجال المراسل الإخباري بعنوان «المراسل الناجح»، التي ينظمها المكتب، بالتعاون مع «موسم المدينة الإعلامي»، بمشاركة 20 متدربًا ومتدربة، وتتواصل خمسة أيام.

وقال مدير المكتب علاء فكرون، لـ«بوابة الوسط» إن الدورة التجريبية حظيت بإقبال كبير، وإن البرنامج العام للدورة يشمل البرنامج التدريبي وعدة محاور منها صفات المراسل والتعامل مع الجمهور وأسلحة المراسل.

ويشارك في الدورة، التي تقدمها المدربة الصحفية لبنى يونس، عدد من طلبة قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة سرت، والموظفون بإذاعات مكتب الثقافة سرت والمهتمون بالشأن الإعلامي في المدينة.

مكتب سرت ينظم دورة تدريبية في مجال المراسل الصحفي (بوابة الوسط)
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