مسارح مصر تستقبل جمهور عيد الأضحى بـ12 عرضا مختلفا

بوستر العرض المسرحي «المتفائل» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشف رئيس البيت الفني للمسرح المصري الفنان إسماعيل مختار أن مسارح الدولة تستقبل في عيد الأضحى 12 عرضا مسرحيا، ما بين عروض جديدة وعروض مستمرة لنجاحها الجماهيري، وذلك في ثلاث محافظات هي القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر.

ابتداء من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك تعمل مسارح الدولة بكامل طاقتها، فتستمر فرقة المسرح القومي في تقديم عرضها الجديد «المتفائل» على المسرح القومي بالعتبة (وسط القاهرة)، العرض عن رواية «كانديد» لفولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام، من بطولة سامح حسين وسهر الصايغ ويوسف إسماعيل وعزت زين وسوسن ربيع، والعديد من نجوم فرقة المسرح القومي، بينما تقدم فرقة مسرح الغد على مسرحها بالعجوزة (غرب القاهرة) عرض «الحادثة» من تأليف لينين الرملي وإخراج عمرو حسان، بطولة ميدو عبدالقادر وشيماء عبدالناصر ونيجار وفتحي الجارحي.

وتقدم فرقة مسرح الطليعة عرضين على قاعتيها بمسرح الطليعة بالعتبة (وسط القاهرة)، حيث تقدم على قاعة «زكي طليمات» العرض المسرحي «يوم أن قتلوا الغناء» ثاني وثالث ورابع أيام العيد، وهو من تأليف محمود جمال حديني، وإخراج تامر كرم، بطولة ياسر صادق وشادي سرور وطه خليفة وألحان فؤاد.

بينما تستقبل قاعة «صلاح عبدالصبور» عرض «نوح الحمام» من تأليف وإخراج أكرم مصطفى، بطولة سوسن ربيع وحاتم عزت ونشوى حسن وأحمد مجدي ابتداء من خامس أيام العيد.

أما فرقة مسرح الشباب فتقدم عرضين من إنتاجها، حيث تقدم على المسرح العائم الصغير بالمنيل (غرب القاهرة) «بيت الأشباح» من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة خريجي الدفعة الأولى من ورشة «ابدأ حلمك»، وعلى مسرح ملك برمسيس تقدم عرض «مترو» من تأليف محمد فضل، وإخراج عادل رأفت، من بطولة أحمد عثمان وشريهان قطب، خالد شرشابي وأحمد عمار.

وللأطفال تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض «رحلة الزمن الجميل» تأليف وأشعار يحيى زكريا، فكرة وإخراج محمد نور.

أما فرقة المسرح القومي للأطفال فتقدم على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب (وسط القاهرة) «زهرة اللوتس» من تأليف طارق مرسي، وإخراج محمد حجاج، بطولة سيد جبر وهدى هاني وحمدي العربي وفادي خفاجة.

وتشارك فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بموسم عيد الأضحى المبارك بعرضين على مسرحين مختلفين لأول مرة، حيث تقدم «ست الدنيا» على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر (شرق القاهرة)، وهو من تأليف وأشعار بلال إمام، إخراج ميدو آدم، بطولة أحمد الدسوقي ومحمود سعيد وهيثم حسن ومريم نصر، بينما تقدم عرض «أوبرا بنت عربي» على مسرح السلام بقصر العيني (وسط القاهرة) من تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام علي، بطولة علاء قوقة وماهر محمود ونهاد فتحي ومحمد السعداوي وهاني عبدالحي.

وتستقبل الإسكندرية بدءا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك عرض «حكايات السندباد» على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي (وسط الإسكندرية) تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد، بطولة هيثم محمد ووفاء قمر وياسمين سعيد ومحمد بريقع.

وفي محافظة البحر الأحمر وابتداء من وقفة عرفات وطوال أيام عيد الأضحى، تقدم فرقة المسرح الحديث العرض المسرحي «ولاد البلد» في ممشى النصر بالغردقة، وذلك ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني بالمحافظات والتي تنظمها شعبة مسرح التجوال والمواجهة التابعة لفرقة المسرح الحديث، العرض من تأليف مصطفى سليم وإخراج محمد الشرقاوي، ومن بطولة محمد زيدان ومحمد أباصيري ووائل مصطفى وعادل يوسف.

رئيس البيت الفني للمسرح المصري الفنان إسماعيل مختار (خاص لـ بوابة الوسط)

بوستر العرض المسرحي «مترو» (خاص لـ بوابة الوسط)

بوستر العرض المسرحي «زهرة اللوتس» (خاص لـ بوابة الوسط)

بوستر العرض المسرحي «نوح الحمام» (خاص لـ بوابة الوسط)

بوستر العرض المسرحي «رحلة الزمن الجميل» (خاص لـ بوابة الوسط)