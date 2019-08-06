الهيئة العامة للثقافة تكرم أديبين راحلين بطبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أغسطس 2019, 12:45 مساء
الملتقى الوطني الدولي الأول للأدب والنقد في ليبيا (فيسبوك)

كرمت الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني الكاتبين الراحلين سعيد خيرالله صالح، وعاشور ابريك الدمنهوري، اعترافًا بعطائهما الطويل في حقلي الأدب والكتابة، بمنحهما «درع التَّميُّز»، ضمن فعاليات إختتام الملتقي الوطني الدولي الأول للأدب والنقد في ليبيا. 

وقدم الدرع رئيس الهيئة جمعة الفاخري، وبحضور النائب أبوبكر الخمسي، ورئيس الملتقى سليمان زيدان، ورئيس اللجنة العلمية أحمد عمران بن سليم ، وأحد أعضاء المجلس التسييري طبرق، وأسرتي الفقيدين، وبعض الشخصيات الرسميَّة، وفقا للمكتب الاعلامي للهيئة.

وانطلقت فعالياَّت الملتقى السبت بقاعة فندق باب طبرق ، بمشاركة محلية وعربية واسعة، وبحضورٍ لافتٍ لعددٍ كبيرٍ منَ الأكاديميِّين والبحاث والمهتمين الليبيِّين والعرب.

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