تعرف علي أهم رحلات الأوروبيين لاستكشاف العالم

تمثال لكريستوفر كولومبوس في نيويورك (أ ف ب)

قبل خمسة قرون، في العاشر من أغسطس 1519، انطلق فرناند دو ماجيلان في أول جولة عالمية في التاريخ، وهي تعتبر حاليا من بين أهم الرحلات التي قام بها المستكشفون الأوروبيون في القرنين الخامس عشر والسادس عشر.

1488: دياس حول إفريقيا

مع احتكار الإمبراطورية العثمانية التجارة مع شبه القارة الهندية في القرن الخامس عشر، بدأ الأمير البرتغالي المستكشف هنري يسعى إلى غزو البحار عبر القارة الإفريقية، في ذلك الوقت، كان طول ساحل القارة غير معروف، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وبعد أقل من 30 عامًا من وفاة هنري، قاد المستكشف البرتغالي بارتولوميو دياس الجولة حول الطرف الجنوبي لإفريقيا في العام 1488، وساهمت في فتح طريق بحري جديد من أوروبا إلى آسيا، وأطلق عليها اسم كايب أوف ستورمز لكن الملك البرتغالي جون الثاني أعاد تسميتها كايب أوف غود هوب «رأس الرجاء الصالح»، واصل دياس رحلته شرقا لكن طاقمه المرهق أجبره في نهاية المطاف على العودة.

1492: كولومبوس يكتشف أميركا

أجرى الإيطالي كريستوفر كولومبوس الذي كان مصممًا على الوصول إلى الشرق عبر طريق غربي، أربع رحلات عبر المحيط الأطلسي بين العامين 1492 و1504، مبحرًا إلى التاج الإسباني.

خلال الرحلة الأولى، وصل بسفينته «سانتا ماريا» إلى جزر البهاماس في أكتوبر 1492 ثم انتقل إلى ما يعرف بهايتي اليوم، وأطلق عليها اسم هيسبانيولا، وفي رحلة استكشافية أخرى، وطأت قدماه البر الرئيسي الأميركي للمرة الأولى في ما يعرف حاليا بفنزويلا لكنه كان مقتنعًا بأنه كان في الهند في الشرقية، لكن المستكشف الإيطالي أميريغو فيسبوتشي اكتشف لاحقا أن اليابسة التي اكتشفها كولومبوس هي قارة جديدة، وقد سميت أميركا تكريما له في العام 1507.

1498: دا غاما يصل إلى الهند

أصبح البرتغالي فاسكو دا غاما أول أوروبي يصل إلى الهند عبر إفريقيا، وهو قام بجولة حول كايب أوف غود هوب الذي اكتشفه دياس قبل عقد، غادر لشبونة في العام 1497 وأبحر حول طرف القارة للوصول إلى سواحل الهند في العام 1498، خلال رحلته الثانية، أسس دا غاما أول محطة برتغالية للتداول التجاري في آسيا في كوشين في شرق الهند.

1500: كابرال يكتشف البرازيل

انطلق البرتغالي بيدرو ألفاريس كابرال وأسطوله المؤلف من 13 مركبا من لشبونة في العام 1500، باتجاه الجنوب الغربي للاستفادة من الرياح التجارية، لاكتشاف ما يسمى «آيلاند أوف ذي ترو كروس» التي أصبحت تعرف لاحقا بالبرازيل، ثم وصل إلى شبه القارة الهندية عبر كايب أوف غود هوب وعاد إلى البرتغال محملا بالتوابل لكنه كان قد فقد نصف أسطوله، ويعتقد أن الإسباني فيسنتي يانيز بينزون ربما وصل إلى البرازيل قبل كابرال بفترة قصيرة لكنه لم يعلن عن ذلك الاكتشاف.

1522: الإبحار حول الكرة الأرضية

في العام 1519، انطلق فرناند دو ماجيلان في رحلة بحرية ستصبح الأولى حول العالم، تاركا إشبيلية بخمس سفن و237 رجلًا، وعبر هؤلاء مضيق أميركا الجنوبية الذي سيحمل في ما بعد اسم ماجيلان، وصولا إلى مياه أكثر هدوءا في محيط أطلق عليه اسم المحيط الهادئ، وأكمل الأسطول طريقه إلى الفيليبين حيث قضى ماجيلان بسهام محلية في العام 1521، وبعدها، تولى الإسباني خوان سيباستيان دي إلكانو القيادة وأكمل الرحلة، وعاد إلى إسبانيا في العام 1522 مع آخر سفينة «فيكتوريا» وحوالى 20 رجلا فقط.

1534: الفرنسيون وصلوا إلى كندا

في العام 1534، انطلق الفرنسي جاك كارتييه في مهمة بقيادة الملك فرنسيس الأول لإيجاد ممر غربي إلى آسيا، وبعد أسابيع قليلة، وصل إلى خليج سانت لورانس واستكشف المنطقة المحيطة التي سماها كندا نسبة إلى «كاناتا» التي تعني قرية باللغة المحلية، وبعد ذلك، قام كارتييه بثلاث رحلات أخرى.