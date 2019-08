«EAVE» تنظم ورشة تطوير السيناريو بالشراكة مع أيام القاهرة لصناعة السينما

من فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما 2018 (خاص لـ بوابة الوسط)

للعام الثاني على التوالي، تنظم أيام القاهرة لصناعة السينما (21- 26 نوفمبر) بالشراكة مع «EAVE ON DEMAND» ورشة تطوير السيناريو السينمائي ضمن فعاليات مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، وتستهدف الورشة 6 فرق من المؤلفين والمنتجين العرب، مع فتح باب التقديم حتى 5 سبتمبر.

وطوال 4 أيام تهدف الورشة إلى تغطية كافة جوانب مرحلة تطوير مشروعات الأفلام الروائية الطويلة وتتضمن استراتيجيات تطوير السيناريو، دور المنتج، التسويق والمبيعات الدولية، الميزانية والتخطيط المالي بجانب مهارات عرض الأفلام على الخبراء.

كافة المشروعات يجب أن يكون لها مؤلف ومنتج وتُقدم البيانات بالإنجليزية والعربية من خلال استمارة إلكترونية، ويمكن الاطلاع على كافة التفاصيل عن ورشة «EAVE» للتطوير ومتطلبات التقديم من خلال موقع مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي».

وتجمع ورشة «EAVE» للتطوير بين الخبرة الطويلة لمؤسسة EAVE في مجال التدريب الدولي، وبين قدرتها على خلق فرص التواصل مع المحترفين في صناعة الأفلام بالعالم العربي، مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الخاصة بكل متدرب.

وتضم قائمة خبراء «EAVE» هذا العام المنتجة دايانا إلباوم (Frankie للمخرج إيرا ساكس - مسابقة كان 2019، Elle للمخرج بول فيرهوفن - مسابقة كان 2016، A Screaming Man للمخرج محمد الصالح هارون - مسابقة كان 2010 والفائز بجائزة لجنة الحكام)، وجابور جرينر، رئيس امتلاك الحقوق في شركة «Films Boutique» وشارك في إنتاج فيلم «MACONDO» للمخرجة سودابة مرتضى الذي ترشح لجائزة في مسابقة مهرجان «برلين»، والفيلم الحائز جائزة تيدي وفيبرستشي «THE WAY HE LOOKS» للمخرج دانيل ريبيرو والفيلم الحائز جائزة الجمهور في مهرجاني «صاندانس» و«برلين» «DIFRET» والذي كانت أنجيلينا جولي المنتج المنفذ له. ومستشارة السيناريو الشهيرة كلير داونز (فيلم United States of Love الفائز بجائزة أفضل سيناريو في برلين 2016، وThe Happiest Day in the Life of Olli Maki الفائز في قسم نظرة ما بمهرجان كان 2016، و The Accused الذي شارك في فينيسيا وتورونتو 2018).

وسوف تتكون الورشة من محاضرات للخبراء (مفتوحة لكافة الضيوف والوفود المسجلين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي) وجلسات عمل جماعي بجانب اجتماعات فردية للفرق الستة المختارة من مؤلفين ومنتجين مع مشروعاتهم في مرحلة التطوير. الجلسات الجماعية والفردية سوف تغطي كافة التحديات التي تواجه الموهوبين، وتجعلهم يتشاركون المعرفة ودراسات الحالة، كما ستتم مناقشة مشروع كل فريق من كلا المنظورين بجانب وضع خطة الخطوات التالية للمشروع.