«هوبس أند شاو» في صدارة إيرادات السينما بأميركا الشمالية

«هوبس أند شاو» في صدارة إيرادات السينما بأميركا الشمالية (أرشيفية:انترنت)

تصدر فيلم الحركة الجديد «هوبس أند شاو» إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا إيرادات بلغت 60.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة دوين جونسون وفانيسا كيربي وجيسون ستاثم وإدريس إلبا، ومن إخراج ديفيد ليتش، وفقًا لوكالة رويترز.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة «الأسد الملك 2019» من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلا 38.2 مليون دولار.

كما تراجع الفيلم الكوميدي «حدث ذات مرة في هوليوود» من المركز الثاني إلى المركز الثالث محققا إيرادات بلغت 20 مليون دولار، والفيلم بطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وآل باتشينو ومارجوت روبي، ومن إخراج كوينتن تارانتينو.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات «الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن» من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 7.8 مليون دولار، والفيلم بطولة توم هولاند وجيك جيلنهال وماريسا تومي وزيندايا، ومن إخراج جون واتس.

وتراجع الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة «حكاية لعبة 4»‭ ‬من المركز الرابع للمركز الخامس هذا الأسبوع مسجلا 7.2 مليون دولار.

