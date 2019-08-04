فرقة هولندية تلغي حفلتها في لبنان تضامنا مع «مشروع ليلى»

«مشروع ليلى» خلال حفلة في مدينة بورج بوسط فرنسا، 26 أبريل 2015 (أ ف ب)

أعلنت فرقة الروك الهولندية «ويذين تمبتيشن» الأحد، إلغاء حفلة كان مقررا أن تحييها الأربعاء، ضمن مهرجانات «بيبلوس الدولية» في لبنان، «تضامنا مع فرقة مشروع ليلى» التي ألغيت حفلتها في الحدث عينه إثر جدل عنيف بسبب اتهامات لها بإهانة الرموز المسيحية.

وذكرت الفرقة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، «أُحطنا علما بأن فرقة مشروع ليلى، اضطرت لإلغاء عرضها في المهرجان في قرار عزاه المنظمون إلى أسباب أمنية بعدما وجّه متطرفون دينيون تهديدات عنيفة مطالبين بإلغاء الحفلة»، وفق «فرانس برس».

وأضافت «بمعزل عن حقيقة أن السلطات اللبنانية ليست قادرة في هذه اللحظة على توفير الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان إحياء الفنانين حفلاتهم بأمان، قررنا إلغاء حفلتنا في بيبلوس تضامنا مع مشروع ليلى ودعما للتسامح وحرية الرأي والتعبير».

وأبدت لجنة المهرجانات التي تستضيفها مدينة جبيل الساحلية شمال بيروت «أسفها» لقرار الفرقة الهولندية المعروفة بموسيقاها من نمط «سيمفونيك ميتال»، قائلة في بيان عبر «فيسبوك»، «نطلب دائما من داعمينا الوقوف بجانبنا في هدفنا الرامي إلى الحفاظ على حرية التعبير والفنون والموسيقى والإبقاء أيضا على سلامة فنانينا والجمهور كأهم أولوياتنا».

وختمت اللجنة بيانها قائلة «لن ينجحوا يوما في إسكاتنا».

وردا على سؤال لوكالة «فرانس برس»، أكد المدير الفني لمهرجانات «بيبلوس» ناجي باز أنه «غير نادم على اتخاذ قرار» إلغاء حفلة «مشروع ليلى» التي كانت ستقام يوم الجمعة المقبل، لافتا إلى أن «سلامة فنانينا وجمهورنا أولويتنا المطلقة خصوصا عندما لا تكون مؤمّنة من الجهات التي يُفترض أن تضمنها».

وأشار باز إلى أن لجنة المهرجانات تملك معلومات «لن تكشف عنها» بشأن ما كان ليحصل في حال المضي في تنظيم الحفلة، فكان قرار الإلغاء «الحل الأقل سوءا» بسبب «الحاجة المطلقة».

ورفض باز الإفصاح عن الأثر المالي لإلغاء الحفلتين على المهرجان، قائلا «أبعد من التبعات المالية، أكثر ما يقلقنا هو الأثر على حرية التعبير في لبنان».