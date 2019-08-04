كيفن سبايسي يختار روما لظهوره الأول بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي

كيفن سبايسي أطل أمام الجمهور في روما وهو الظهور العلني الأول له منذ عامين (أ ف ب)

ذكرت جريدة «لا ريبوبليكا» الإيطالية الأحد، أن الممثل الأميركي كيفن سبايسي المتهم بالاعتداء الجنسي، أطل أمام الجمهور في روما وهو الظهور العلني الأول له منذ عامين.

ونشرت الجريدة مقطع فيديو على موقعها الإلكتروني يظهر فيه سبايسي، وهو يرتدي بزة رسمية ويضع رابطة عنق، فيما يقرأ قصيدة في الهواء الطلق أمام «حفنة من المتفرجين»، وفق «فرانس برس».

وأضافت الجريدة أن الممثل ظهر أمام التمثال البرونزي «بوكسر آت رست» الذي يجسد ملاكمًا عاريًا في وضعية الجلوس، في قصر ماسيمو آلّي تيرمي في العاصمة الإيطالية. وكتبت «إنه الظهور العلني الأول له منذ عامين».

وهذه القصيدة التي تلاها سبايسي بالإنجليزية من تأليف غابرييلي تينتي وهو شاعر إيطالي معاصر.

وتأتي رحلة روما بعدما أُوقفت الملاحقات القضائية بحقه الشهر الماضي إثر رفض المدعي الوحيد الإدلاء بشهادته أمام المحكمة خشية إدانته.

واتهم وليام ليتل العامل في حانة في جزيرة نانتاكيت (ولاية ماساتشوستس) السياحية المحببة لدى الأثرياء والمشاهير، الممثل الحائز جائزة أوسكار والبالغ 59 عامًا بأنه تحرش جنسيًّا به في يوليو 2016.

ولطالما أصر سبايسي على براءته من التهم الموجهة إليه.