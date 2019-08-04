تاناروت يعرض الفيلم الفلسطيني الأردني «3000 ليلة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أغسطس 2019, 04:05 مساء
تاناروت يعرض الفيلم الفلسطيني الأردني «3000 ليلة» (أرشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، الخميس، الفيلم الفلسطيني الأردني «3000 ليلة»، من إنتاج العام 2015، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم من إخراج وتأليف مي المصري، وبطولة ميساء عبد الهادي ونادرة عمران وكريم صالح وهيفاء آغان، ومدة العرض 103 دقيقة. 

عرض الفيلم في قسم السينما العالمية المعاصرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي العام 2015، وشارك في أكثر من 50 مهرجانًا وفعالية سينمائية بأنحاء العالم، منهم مهرجان دبي، بوسان، لندن، ستوكهولم، بالم سبرينغز، تالين، وغوا .

وتدور أحداثه حول اعتقال معلمة فلسطينية في أحد السجون الإسرائيلية بسبب تهمة لم ترتكبها، وتلد طفلاً في السجن. 

ومثّل الفيلم فلسطين ضمن جوائز«غولدن غلوب»، والأردن ضمن القائمة الأولية المرشحة لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

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