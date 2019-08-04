حاتم العراقي يطرح ميني ألبوم جديدًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أغسطس 2019, 12:46 مساء
الميني ألبوم حمل عنوان «حاتم العراقي 2019» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح المطرب حاتم العراقي ميني ألبوم جديدًا يحمل عنوان «حاتم العراقي 2019»، ضم خمس أغنيات وموالًا واحدًا، تعاون فيها مع أهم صناع الأغنية العراقية من شعراء وملحنين وموزعين موسيقيين، وذلك عبر قناة الشركة المنتجة على «يوتيوب».

وحملت الأغنيات الجديدة في «حاتم العراقي 2019» مواضيع متنوعة في الكلمات وألوانًا غنائية يقدمها لأول مرة بصوته، مؤكدًا أنه سعيد بها وبالتعاون مع الشعراء والملحنين والموزعين، وجميع مَن ساهم في إنجاز هذا العمل من جميع جوانبه.

وحمل الموال الوحيد في الميني ألبوم عنوان «همس الشفايف» من كلمات حيدر الساعدي، بالإضافة إلى أغنيات «يفز قلبي» كلمات ضياء الميالي، وألحان وتوزيع حسام كامل، «نوم مانمت» من كلمات حامد الغرباوي، وألحان حسن فالح، وتوزيع سرمد عز الدين، «ماراح أبقى» من كلمات حسين الميالي، وألحان أزهر حداد وتوزيع نور هاشم، «أول غرامي» من كلمات يوسف السوداني وألحان علي بدر وتوزيع محب الراوي، لتكون الأغنية الخامسة بعنوان «خبر فرقاك» من كلمات زيدون مؤيد وألحان علي بدر وتوزيع عثمان عبود.

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