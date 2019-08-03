ممثل يعاني من متلازمة داون يسحر فيلمه النقاد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أغسطس 2019, 11:41 صباحا
زاك جوتسجن ممثل يعاني من متلازمة داون (أرشيفية:انترنت)

تمكن فيلم «ذا بينات باتر فالكون» الجديد من الوصول للبساط الأحمر في هوليوود بأسلوب غير معتاد، إذ قام ببطولته زاك جوتسجن وهو ممثل يعاني من متلازمة داون.

ويجسد جوتسجن الدور الرئيسي في الفيلم الذي تدور قصته حول شاب يهرب من دار للرعاية ليسعى وراء حلمه بأن يصبح مصارعًا محترفًا، وخلال رحلته يلتقي محتالًا يجسد دوره شيا لابوف، بطل سلسلة أفلام «ترانسفورمرز» وتنشأ بينهما صداقة، وتشاركهما البطولة داكوتا جونسون في دور الممرضة التي ترسلها دار الرعاية للبحث عن بطل الفيلم، وفقًا لوكالة «رويترز».

ويعد الفيلم واحد من بين أفلام قليلة في هوليوود تمنح دور البطولة لممثل مصاب بمتلازمة داون، وقال تايلر نيلسن ومايكل شوارتز، اللذان أخرجا وكتبا الفيلم، إنهما التقيا جوتسجن لدى تطوعهما في معسكر للمعاقين وقال لهما وقتها إنه يريد أن يصبح نجمًا سينمائيًا.

وقرر الاثنان في أول تجربة لهما للخروج بفيلم روائي طويل كتابة قصة تصلح لأن يكون جوتسجن بطلها، وسحر الفيلم النقاد وحصل على تقييم إيجابي نسبته مئة بالمئة من موقع «روتن توميتو» المعني بتقييم ونقد الأفلام، ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم للجمهور في الولايات المتحدة في التاسع من أغسطس.

وخلال العرض الأول للفيلم قال جوتسجن لمن يريدون السير على دربه «اصغوا لقلوبكم وسيروا وراء أحلامكم».

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