«بيت الأشباح» يعود على المسرح العائم بالقاهرة الأحد

مشهد من العرض المسرحي «بيت الأشباح» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مدير فرقة «مسرح الشباب» المخرج عادل حسان عودة العرض المسرحي «بيت الأشباح» بدءا من الأحد ولمدة 15 ليلة عرض على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل (غرب القاهرة).

ويستمر العرض للموسم الثالث على التوالي نظرا للإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده العرض منذ افتتاحه يونيو الماضي، وفقا لبيان.

المسرح العائم الصغير بالمنيل مزود بأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وشاشات لنقل الترجمة الفورية بلغة الإشارة تم تنفيذها بدعم ورعاية مؤسسة «اسمعونا».

«بيت الأشباح» تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شابا من خريجي الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب «ابدأ حلمك»، ديكور هبة الكومي، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.

مشهد من العرض المسرحي «بيت الأشباح» (خاص لـ بوابة الوسط)