نواف عبدالصمد أفضل مصور في «عيون السينمائي» ببغداد

المصور الكويتي نواف عبدالصمد (خاص لـ بوابة الوسط)

كرمت إدارة مهرجان «عيون السينمائي» ببغداد الفنان الكويتي نواف عبدالصمد كأفضل مصور في 2018 عن مجمل أعماله التي ساهمت فى إثراء الشاشة الكبيرة فنيا.

وأعرب نواف عن سعادته بتلك المشاركة وفوزه بجائزة مميزة من مهرجان يسلط الضوء على أهم الأعمال الفنية في المنطقة العربية، وفقا لبيان

الفنان الكويتي شارك أخيرا في عدة أعمال درامية وسينمائية، كما تم اختياره ضمن فريق عمل أضخم مسلسل عربي طويل يتم تصويره حاليا في دبي بعنوان «الميراث» وهو إنتاج مشترك بين «إم بي سي» و«twofour 54».

«الميراث» من تأليف البريطاني توني جوردن، صاحب المسلسل الطويل «إيست إندرز»، ومن المقرر تصويره 2020 بين دبي وعدد من الدول العربية.