نواف عبدالصمد أفضل مصور في «عيون السينمائي» ببغداد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أغسطس 2019, 05:23 مساء
المصور الكويتي نواف عبدالصمد (خاص لـ بوابة الوسط)

كرمت إدارة مهرجان «عيون السينمائي» ببغداد الفنان الكويتي نواف عبدالصمد كأفضل مصور في 2018 عن مجمل أعماله التي ساهمت فى إثراء الشاشة الكبيرة فنيا.

وأعرب نواف عن سعادته بتلك المشاركة وفوزه بجائزة مميزة من مهرجان يسلط الضوء على أهم الأعمال الفنية في المنطقة العربية، وفقا لبيان

الفنان الكويتي شارك أخيرا في عدة أعمال درامية وسينمائية، كما تم اختياره ضمن فريق عمل أضخم مسلسل عربي طويل يتم تصويره حاليا في دبي بعنوان «الميراث» وهو إنتاج مشترك بين «إم بي سي» و«twofour 54».

«الميراث» من تأليف البريطاني توني جوردن، صاحب المسلسل الطويل «إيست إندرز»، ومن المقرر تصويره 2020 بين دبي وعدد من الدول العربية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رقم قياسي عالمي..إثيوبيا تزرع 224 مليون شجرة في يوم واحد
منوعات
كاركاتير خيري - ورطة سلامة!
كاريكاتير
كاركاتير حليم - «تحجير» الديمقراطية!
كاريكاتير
تصريحات عنصرية للرئيس الأميركي الأسبق ريغان ضد الأفارقة عبر مكالمة مسجلة
دولى
محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في 17 أغسطس بتهم الفساد
عربى
«داخلية الوفاق» تصف ما ورد في إحاطة سلامة بـ«معلومات غير صحيحة»
ليبيا
إذاعة فرنسا الدولية تتحدث عن رواية مغايرة حول هبوط طائرة «إل 39» الليبية في تونس
ليبيا
مع خفض رسم بيع النقد إلى 163%.. كم يبلغ سعر العملات الدولية اليوم؟
ليبيا
صورة نادرة تظهر أسد بحر بين فكّي حوت أحدب
منوعات
«يونيسيف»: حرمان 1300 طالب من التعليم بعد «قصف مدرسة أبي الأشهر»
ليبيا
ما هي دواعي «المصلحة العامة» من تخفيض رسوم بيع النقد الأجنبي؟
ليبيا
مجلة أميركية: الصين تسعى لتجديد عقودها مع ليبيا ضمن استراتيجية ملء الفراغ ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 أسباب لتوقف محرك سيارتك فجأة