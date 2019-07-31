انطلاق صالون «أرابيسك» للفنون في شارع المعز بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 02:47 مساء
جانب من معروضات معرض «آرابيسك» (خاص لـ بوابة الوسط)

تنطلق مساء الخميس، فعاليات صالون «أرابيسك» للفنون التشكيلية والحرف التراثية في أروقة شارع المعز (شرق القاهرة)، في تمام السابعة مساء، بقاعة آرابيسك بجوار بيت الشاعر. 

يعرض الصالون مجموعة من الأعمال الفنية لطلاب كليات الفنون، تتنوع بين لوحات ومنحوتات ومشغولات نحاسية وخشبية، تحت إشراف وإدارة الفنان الدكتور إسلام مختار، وتستمر فعاليات المعرض ثلاثة أيام.

يهدف صالون «أرابيسك» لنشر ثقافة الفن والجمال، حيث يهتم بالفنون التشكيلية ويحاول الحفاظ على الفنون التراثية من الاندثار، وذلك من خلال تدريب جيل من الفنانين المهتمين بالتراث على الحرف المعرضة للاندثار مثل أشغال المعادن «النقش والحفر والتفريغ والتقبيب واللحام والشفتشي»، وأشغال الخشب مثل «الخيط العربي، الأويمة، القشرة، والتطعيم»، وأشغال الجبس المطعمة بالزجاج الملون والخزف والخيامية وأشغال الجلد، كما يهتم بباقي مجالات الفنون التشكيلية لإحياء التراث الثقافي.

كما يلحق بالصالون قاعة عرض للمنتجات الفنية، وتقام حفلات موسيقية لإحياء التراث الفني الموسيقي والتخت الشرقي، علاوة على صالون أدبي للمهتمين بالتراث الثقافي من شعر وأدب وفنون، وجميع أنشطة الصالون مجانية ومتاحة للجمهور.

جانب من معروضات معرض «آرابيسك» (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من معروضات معرض «آرابيسك» (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من معروضات معرض «آرابيسك» (خاص لـ بوابة الوسط)
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