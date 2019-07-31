الأمير هاري يتحدث عن التحيز غير الواعي للعنصرية في «فوغ»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 12:26 مساء
الأمير البريطاني هاري (ارشيفية:انترنت)

تحدث الأمير البريطاني هاري عن «التحيز غير الواعي» للعنصرية قائلًا إن بعض الناس لا يدركون أن أحكامهم المسبقة وتلك الوصمة تُنقل من جيل لآخر.

وأشار الأمير هاري في مقابلة أجراها مع جين جودال الناشطة في مجال الحفاظ على البيئة لمجلة فوغ البريطانية إلى أنه لا يريد سوى طفلين فقط مع زوجته ميغن، وفقا لوكالة رويترز.

ويظهر الحوار بين الأمير هاري وجودال بشأن أثر التنشئة والبيئة على آراء الناس في نسخة سبتمبر من مجلة فوغ التي ترأس تحريرها شرفيا زوجته.

وقال الأمير هاري «على الرغم من حقيقة أنك إذا ذهبت لشخص وقلت له ما قلته للتو أو الطريقة التي تصرفت بها عنصرية، سيلتفت إليك ويقول لك لست عنصريا».

وأضاف «لا أقول إنك عنصري إنني أقول فقط إن تحيزك غير الواعي يثبت ذلك، بسبب الطريقة التي تربيت بها والبيئة التي نشأت فيها، يشير إلى أنك تؤمن بوجهة النظر تلك، وجهة نظر غير واعية، حيث تنظر بشكل طبيعي لشخص ما بشكل مختلف».

وانتقد الأمير هاري (34 عاما) من قبل الإيحاءات العنصرية في تغطية وسائل الإعلام لأخبار زوجته الممثلة السابقة التي يبلغ عمرها 37 عاما وأمها أميركية أفريقية ووالدها أبيض.

وقال «مثلما تُنقل الوصمة من جيل لجيل، فرأيك في العالم وفي الحياة وفي الناس أمر يتم تلقينه لك، يتم تعلمه من عائلتك، يتم تعلمه من الجيل الأكبر أو من بيئتك».
 

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