إلغاء حفلة كاردي بي لـ«دواعٍ أمنية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 10:34 صباحا
كاردي بي في لاس فيغاس - الأول من مايو (أ ف ب)

أعلنت الفنانة كاردي بي عبر حسابها على «تويتر»، الثلاثاء، إلغـاء حفلة في إنديانابوليس (شرق الولايات المتحدة) بسبب «أخطار أمنية محدقة بها».

وأكدت شرطة إنديانابوليس عبر شبكة التواصل عينها أن العرض ألغي بسبب «خطر غير محدّد»، موضحة «ما من خطر وشيك على أمن الجمهور... وفتح تحقيق في هذا الصدد»، وفق «فرانس برس».

وكتبت المغنية «يؤسفني ما حصل اليوم»، مشيرة عبر «إنستغرام» إلى أنها لم تتعرض يومًا «لوضع من هذا القبيل». ونشرت بيانًا للشركة المنظمة للحدث يفيد بتأجيل الحفلة.

وندد بعضهم بإلغاء الحفلة قبل «بضع دقائق» لا غير من انطلاقها، في حين أعرب آخرون عن ارتياحهم لأخذ الاعتبارات الأمنية في الحسبان.

كاردي بي فنانة مولودة في برونكس واسمها الحقيقي بلكاليس ألمانسار، سرعان ما سطع نجمها في مجال الراب بفضل أعمالها التي تروي معاناة حياة شاقة.

وتزوجت مغني الهيب هوب أوفسيت من فرقة «ميغوس»، في مراسم خاصة بعيدة عن الأضواء. وأنجبت منه طفلة ثم أعلنت انفصالها عنه. وهي من كبار مؤيدي بيرني ساندرز في السباق إلى البيت الأبيض.

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