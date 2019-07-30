الفنانة الليبية حكمت شعبان تشارك في مهرجان «عيد البحر» بتونس

شاركت الفنانة الليبية حكمت شعبان في مهرجان «عيد البحر» للرسم على الجداريات بمدينة المهدية بالجمهورية التونسية.

وقالت الفنانة الليبية حكمت شعبان لـ«بوابة الوسط» الثلاثاء «تفاجأت بدعوة خاصة من صاحب الرواق الفني محمد أكرم خوجة لمشاركتي في هذا المهرجان التقليدي في تونس وسعدت جدًا بهذه التجربة».

وأضافت: «التجربة اعتبرها جديدة عليّ وتعرفت على العديد من الثقافات المختلفة».

وأوضحت إلى أن مشاركتها كفنانة من ليبيا من ضمن 100 فنان من مختلف دول العالم وكان المهرجان عبارة عن ورشات وعروض فنية وجداريات يجري رسمها في الهواء الطلق وفي جميع أنحاء المدينة.

يذكر أن العديد من الدول شاركت في المهرجان منها: الجزائر، والمغرب، والعراق، ومصر، ولبنان، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وفرنسا، وألمانيا والولايات المتحدة.