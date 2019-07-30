فرقة «كوين» تشارك بمهرجان في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 03:54 مساء
آدم لامبرت وبراين ماي خلال حفل لفرقة كوين في إنغلوود في كاليفورنيا (أ ف ب)

تشارك فرقة «كوين» الشهيرة مع المغني آدم لامبرت وكوكبة من النجوم، من بينهم فاريل وليامز وأليشا كيز، في مهرجان «غلوبال سيتيزن» في نيويورك المزمع إقامته في سبتمبر لدعم جهود التخفيف من الفقر في العالم.

ومن المشاركين الآخرين في هذا الحدث الذي سيقام في سنترال بارك في وسط مانهاتن في 28 سبتمبر، فرقة البوب «وان ريبابليك» والمغنية الأميركية هير والمؤلفة كارول كينغ، وفقًا لوكالة فرانس برس.

ويقام مهرجان «غلوبال سيتيزن» كل عام تزامنا مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة وتوزّع بطاقاته مجانًا على الناشطين في مجال مكافحة الفقر.

وقال هيو إيفانز أحد مؤسسي هذه المبادرة «بعد السنة المقبلة، لن يبقى أمامنا سوى عشر سنوات لا غير لتحقيق الأهداف الإنمائية».

وأردف «إن قدرتنا على القضاء على الفقر المدقع بحلول العام 2030، هي رهن الجهود التي نبذلها هذه السنة وحتى 2020، ولا يمكننا تحمّل الفشل».

وسيقدّم المهرجان الممثلان الأستراليان هيو جاكمان وديبورا-لي فورنيس، فضلًا عن مشاركة مشاهير آخرين من أمثال وفوريست ويتيكر ورامي مالك.

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