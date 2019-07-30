«يوم أن قتلوا الغناء» يعود «كامل العدد» على الطليعة في مصر

مشهد من العرض المسرحي «يوم أن قتلوا الغناء» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعرب مدير فرقة «مسرح الطليعة» الفنان شادي سرور عن سعادته بعودة عرض «يوم أن قتلوا الغناء» من جديد، حيث بدأ ليلته الأولى مساء الإثنين، وسط حضور جماهيري كبير، ويستمر العرض يوميا في تمام السابعة مساء على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات بالعتبة (وسط القاهرة).

ووقف الحضور قبل بدء العرض دقيقة حداد على روح الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي، وعقب العرض مباشرة قام شادي بتكريم المخرج تامر كرم مخرج العرض لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية لهذا العام عن عرض «هنا أنتيجون» وهو من إنتاج فرقة «مسرح الطليعة» أيضًا.

«يوم أن قتلوا الغناء» يدور حول صراع ما بين أخوين في رحلة البحث عن سبب الوجود وسرالكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى، وهو من تأليف محمود جمال، بطولة ياسر صادق وشادى سرور وطه خليفة وألحان فؤاد وحماده شوشة ومحمد ناصر وهايدي رفعت، أداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك، إخراج تامر كرم.

أبطال وصناع العرض المسرحي «يوم أن قتلوا الغناء» (خاص لـ بوابة الوسط)