«أولد تاون رود» تتربع لفترة قياسية بصدارة المبيعات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 09:55 صباحا
ليل ناس اكس خلال حفلة له في لوس أنجليس (أ ف ب)

حطمت أغنية «أولد تاون رود» لفنان الراب ليل ناس إكس رسميا الرقم القياسي لأطول فترة على رأس مبيعات الأسطوانات في الولايات المتحدة مع 17 أسبوعا متواصلا على ما ذكرت مجلة «بيلبورد» التي تصدر هذا التصنيف.

وتجاوزت أغنية ليل ناس إكس بمشاركة المغني بيلي راي سايرس، «وان سويت داي» لمرايا كاري (1995) و«ديسباسيتو» للويس فونسي ودادي يانكي مع جاستن »بيبر (2017)، وفقا لوكالة «فرانس برس.

ويشكل هذا الإنجاز استكمالا لقصة ليل ناس إكس اللافتة الذي كان قبل أقل من سنة يعيش لدى شقيقته من دون عمل بعدما توقف عن الدراسة.

وألف أغنية «أولد تاون رود» استنادا إلى لحن اشتراه بثلاثين دولارا من ملحن مقيم في هولندا، وأتت النتيجة أغنية راب مع أنغام كانتري برفقة آلة بانجو وعزف قوي على الباص.

لكن «بيلبورد» رفضت إدراج الأغنية ضمن تصنيف فئة موسيقى الكانتري لأنها لا تجمع ما يكفي من عناصر موسيقى الكانتري الراهنة، وبعد أيام على قرار «بيلبورد»، أصدر ليل ناس إكس نسخة أخرى للأغنية التي كانت حققت نجاحا داعيا نجم موسيقى الكانتري بيلي راي سايرس والد نجمة البوب مايلي سايرس إلى الغناء فيها.

ورغم مشاركة بيلي سايرس الذي رشح مرتين للفوز بجائزة غرامي في فئة موسيقى الكانتري، كان للنسخة الجديدة المصير نفسه ولم تدرج في تصنيف الكانتري.

إلا أن الأغنية فرضت نفسها على رأس مبيعات كل أنواع الموسيقى وتحتل صدارة الترتيب منذ أسبوع 4 أبريل، وتحتسب «بيلبورد» في تصنيفها عمليات الاستماع عبر الإنترنت والبث التدفقي.

 
 

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