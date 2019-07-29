متحف القيقب للتراث والتاريخ الطبيعي وجه ثقافي وسياحي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 12:47 مساء
حملة التوعية والتعريف بالآثار والتراث الثقافي بمصلحة الآثار الليبية تنظم حفل فني للطلاب (فيسبوك)

نظمت كل من حملة التوعية والتعريف بأهمية الآثار والتراث الثقافي الليبي بمصلحة الآثار الليبية وإدارة متحف القيقب بالتعاون مع بلدية القيقب وجمعية افريقيا الخيرية لرعاية الأيتام، الأحد، حفلا فنيا أحيته الجمعية. 

وتخلل الحفل فقرات فنية متنوعة، وتم تكريم الطالب بالصف الأول إعدادي محمد سالم عطية الذي قام بتسليم قطعة أثرية سابقًا للمصلحة.

وزار الطلاب قلعة القيقب بحضور رئيس مصلحة الآثار الليبية، ووزير التعليم وعميد بلدية الابرق، ورئيس جهاز الشرطة السياحية بالمنطقة الشرقية، ومدير فروع مصلحة الآثار الليبية بالمنطقة الشرقية، ومدير الإدارة العامة للمتاحف، ومراقب آثار شحات، وفقا للمكتب الإعلامي لمصلحة الآثار الليبية.

حملة التوعية والتعريف بالآثار والتراث الثقافي بمصلحة الآثار الليبية تنظم حفل فني للطلاب (فيسبوك)
حملة التوعية والتعريف بالآثار والتراث الثقافي بمصلحة الآثار الليبية تنظم حفل فني للطلاب (فيسبوك)
حملة التوعية والتعريف بالآثار والتراث الثقافي بمصلحة الآثار الليبية تنظم حفل فني للطلاب (فيسبوك)
حملة التوعية والتعريف بالآثار والتراث الثقافي بمصلحة الآثار الليبية تنظم حفل فني للطلاب (فيسبوك)
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