نجوم الفن والإعلام في عزاء فاروق الفيشاوي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 11:46 صباحا
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)

استقبل الفنان أحمد الفيشاوي وشقيقه عمر الفنانين والإعلاميين وصناع السينما الذي حرصوا على تقديم واجب العزاء في والدهما النجم الراحل فاروق الفيشاوي مساء الأحد بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد (غرب القاهرة). 

وحضرت العزاء زوجة الفنان الراحل سمية الألفي، بالإضافة إلى الفنانين أحمد السقا وأحمد عز وحسن الرداد ونبيل الحلفاوي وإيمي سمير غانم ودنيا سمير غانم ودلال عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز وإدوارد وإنجي المقدم والتونسية درة وإلهام شاهين. 

كما حضر العزاء الفنانون عماد رشاد وفيفي عبده ومحمد صبحي وأحمد بدير وكمال أبو رية والمنتجان أحمد السبكي ومحمود شميس والشاعر أيمن بهجت قمر والإعلامية هالة سرحان والمخرج كريم السبكي. 

وحضر أيضا الإعلاميون وائل الإبراشي ورامي رضوان وطارق علام، فضلا عن نقيب الممثلين أشرف زكي والمخرج عمر عبدالعزيز والفنانين عزت العلايلي وعلاء مرسي. 

وتوفي الفنان الراحل فاروق الفيشاوي فجر الخميس، عن عمر ناهز 67 عاما داخل أحد مستشفيات الدقي بعد صراع مع مرض السرطان.

عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)
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