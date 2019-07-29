«البيان» تنظم احتفاليتها الثانية لتوقيع إصدارات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 11:27 صباحا
«البيان» تنظم احتفاليتها الثانية لتوقيع إصدارات جديدة (فيسبوك)

تنظم دار البيان للنشر والتوزيع احتفاليتها الثانية لتوقيع عدد من إصداراتها الجديدة للعام 2019، الأربعاء، برعاية المركز الإعلامي والثقافي ليبيا الحرة، وبإدارة المراكز الثقافية، بمدينة البيضاء.

وتتضمن الإصدارات الجديدة كتاب «الجراب» للكاتب أحمد يوسف عقيلة، وكتاب «دكتاتورية الوجع» للكاتب الصديق بودوارة، وكتاب «الحطية» للكاتب حسين نصيب المالكي، وكتاب «تاريخ الرومان ومعالم حضارتهم في ليبيا» للكاتب فؤاد حمدي بن طاهر، وكتاب «الحرائق في حدائق التفاح» للكاتبة غالية الذرعاني، وفقا لوكالة الأنباء الليبية «وال».

وتعقد ندوة ثقافية بالحفل تقدم فيها أوراق نقدية حول عدد من الإصدارات، يشارك فيها عدد من الأدباء والكتاب منهم سعد الحمري، عبدالله سليمان، المهدي الهيلع، عبدالرازق عوض، احميدة بوشنة، سالم العوكلي، عبدالله هارون، جمعة عبدالعليم، سعد الدلال، عز الدين المهدي، ناجي الحربي. 

ويلي ذلك حوار مفتوح حول أعمال الكتّاب المشاركين في حفل التوقيع، وينظم أيضا معرض للكتاب تعرض وتوزع فيه إصدارات الدار كافة.

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