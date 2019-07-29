«لايون كينغ» يحتفظ بصدارة إيرادات السينما

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 09:31 صباحا
«لايون كينغ» يحتفظ بصدارة إيرادات السينما (أرشيفية:انترنت)

احتفظ فيلم الرسوم المتحركة «لايون كينغ 2019» بصدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني محققا 75.5 مليون دولار.

واحتل الفيلم الكوميدي الجديد «ونس أبون إيه تايم إن هوليوود» المركز الثاني محققا إيرادات بلغت 40.4 مليون دولار، والفيلم بطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وآل باتشينو ومارجوت روبي ومن إخراج كوينتن تارانتينو، وفقا لوكالة رويترز.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات «سبايدر مان: فار فروم هوم» من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 12.2 مليون دولار، الفيلم بطولة توم هولاند وجيك جيلنهال وماريسا تومي وزيندايا ومن إخراج جون واتس.

كما تراجع الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة «توي ستوري 4» من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 9.9 مليون دولار.

وتراجع فيلم الرعب «كرول» من المركز الرابع إلى المركز الخامس مسجلا إيرادات بلغت أربعة ملايين دولار، والفيلم من إخراج الكسندر أجا وبطولة كايا سكوديلاريو وباري بيبر.

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