«المزاجنجية» في ساقية الصاوي الأربعاء

بوستر حفل فرقة «المزاجنجية» (خاص لـ بوابة الوسط)

تُحيي فرقة «المزاجنجية» حفلا غنائيا على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي في الزمالك (غرب القاهرة) في الثامنة مساء الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ولما كان الحنين إلى أعمال فترة الثمانينات والتسعينات الفنية أصبح في الفترة الأخيرة مطلبا روحيا لكثير من الناس، خصوصا ممن تخطوا الثلاثين من أعمارهم، وانعكاسا لهذه الظاهرة كان من الطبيعي أن يتبلور هذا الاحتفاء في ظهور فرق فنية تقوم بغناء أغاني تلك الحقبة وتجمّع حولها جمهور وعشّاق هذه الأعمال الفنية.

ومن أبرز الفرق الموسيقية التي ظهرت على الساحة الفنية فى الفترة الأخيرة فرقة «المزاجنجية»، التي أسسها الفنان والإعلامي مصطفي محمود مقدم البرنامج الشهير «مزاجنجي».

وتقوم فرقة «المزاجنجية» بغناء أغاني حقبة الثمانينات والتسعينات بشكل مبهج وخفيف، ويصاحب مصطفى محمود (مزاجنجي) في الغناء الفنان عبد العظيم الذهبي نجم برنامج «ذا فويس»، والفنانة أماني سمير مطربة الأوبرا والفنانة منّة سرّي مطربة فرقة الموسيقى العربية وعدد كبير من الموسيقيين.