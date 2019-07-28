العراقي وليد العسل يطرح أغنية «طقطقه»

يستعد وليد العسل لجولة عربية في عيد الأضحى (أرشيفية: الإنترنت)

أطلق المطرب العراقي وليد العسل، أحدث أغنياته بعنوان «طقطقه»، ونالت الأغنية في الساعات الأولى من طرحها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي و«يوتيوب» نسب مشاهدة بعشرات الآلاف.

الأغنية من كلمات سيف الفارس، ألحان كرار زايد، توزيع نور تيم، وإنتاج وإشراف عام خالد علاء الدين، وشركة «جولدن سيركل».

من جانبه أكد المطرب وليد العسل، أنه بصدد تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، بعد النجاح التي حققته بمجرد طرحها عبر عدد من الإذاعات الخليجية والعراقية، وموقع أنغامي، وأوضح أنه بصدد اختيار القصة المناسبة التي تتلائم مع الأغنية، خاصة أن اسم المخرج موجود، وسيعلن عنه قريبًا مع الانتهاء من كتابة القصة كاملة.

وعبر العسل عن سعادته ومدى رضاه عن ردود الأفعال الأولية التي تلقاها بعد طرح الأغنية، ولازال يتلقاها حتى الآن، وأنه متفائل من تحقيقها لرقم قياسي في نسب المتابعة، خاصة وأن كلماتها تتناسب مع كل الأعمار، ويحاول جاهدًا أن يكون الفيديو كليب لها جديدًا ومختلفًا عما قدمه من قبل، مثلما الحال في الصوت.