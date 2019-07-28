ميني ماوس تفقد صوتها بوفاة روسي تايلور

توفيت روسي تايلور صوت شخصية ميني ماوس الشهيرة للرسوم المتحركة منذ أكثر من 30 عاما، عن 75 عاما، 26 يوليو 2019 (أ ف ب)

أعلنت استوديوهات «ديزني» وفاة الفنانة روسي تايلور، التي أعارت صوتها لشخصية «ميني ماوس» الشهيرة للرسوم المتحركة، منذ أكثر من 30 عامًا.

وغيب الموت الممثلة الأميركية (75 عامًا)، الجمعة، في غليندايل في كاليفورنيا (غرب الولايات المتحدة). ولم يكشف سبب وفاتها، وفق «فرانس برس».

وقال بوب إيغر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ديزني»، في بيان: «خسرت ميني ماوس صوتها بوفاة روسي تايلور».

وأضاف: «على مدى أكثر من 30 عامًا عملت ميني وروسي معًا للترفيه عن ملايين الأشخاص عبر العالم في شراكة جعلت ميني أيقونة عالمية ومن روسي أسطورة من ديزني محبوبة في العالم بأسره». واُختيرت روسي تايلور من ضمن مجموعة ضمت 200 مرشحة العام 1986.

وروت الممثلة أنها التقت «والت ديزني» عندما كانت طفلة خلال زيارة لمقر «ديزني». وأوضحت: «خلال حديثنا سألني ما الذي أنوي أن أفعله عندما أكبر فقلت: (أريد أن أعمل لديك!)، فقال: (حسنًا!) وهذا ما بت أفعله»، على ما جاء في نبذة عنها نشرتها «ديزني».

وللمفارقة، تعرف صوت ميني على ميكي الحقيقي في الثمانينات في شخص واين آلواين، الذي يؤدي صوت ميكي ماوس منذ 1977.

وقد تزوجا العام 1991 إلا أنهما لزما الصوت حول ذلك. وروت روسي تايلور لجريدة «لوس أنغليس تايمز» في 2014 «لم نكن نريد أن يكون زواجنا، زواج ميكي وميني. لقد كان زواج روسي وواين. لقد استمتعنا كثيرًا بحياتنا وضحكنا وكنا نغني كثيرًا. الموسيقى كانت حاضرة على الدوام في منزلنا». وبقي الثنائي متحدًا كما نظيرهما على الشاشة حتى وفاة واين في العام 2009.

وإلى جانب «ميني ماوس» وشخصيات أخرى في عالم «ديزني»، أعارت روسي تايلور صوتها أيضًا لشخصيتي ستروبري شورتكايك وبيبلز فلينستون.