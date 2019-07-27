ميريلاند تستضيف ذكرى مهرجان «وودستوك»

نصب تذكاري في موقع مهرجان وودستوك، بيثيل، ولاية نيويورك الأميركية (أ ف ب)

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن ذكرى مهرجان «وودستوك» ستقام في ميريلاند، وليس في ولاية نيويورك.

سابقًا، اختار منظمو الذكرى الخمسين للمهرجان في الأساس واتكينز غلين في شمال ولاية نيويورك، على بعد نحو 230 كيلومترًا من الموقع الأصلي في بيثيل في أقصى جنوب غرب الولاية، حسب «فرانس برس».

إلا أن المكان كان صغيرًا لاستيعاب كل المشاركين المتوقعين، فيما لم يحصل المنظمون على الرخصة الضرورية لإقامة المهرجان في هذه الحلبة السابقة لسباقات «فورمولا واحد». إضافة إلى الصعوبات المتعلقة بإيجاد المكان المناسب، عانى الفريق المنظم مشاكل في التمويل.

وانسحبت شركة «إمبليفاي لايف»، فرع مجموعة «دينتسو» اليابانية والشريك المالي في المشروع منه، ساحبة 18 مليون دولار كانت استثمرتها في الأساس. وانسحبت كذلك شركة الإنتاج المنفذة «سوبرفلاي»؛ بسبب شكوك حول قابلية تنفيذ المشروع.

ولم يتأكد بعد إن كان الفنانون، الذين أُعلنت مشاركتم ولا سيما حاي-زي ومايلي سايرس وسانتانا، سيشاركون في المهرجان بالفعل.

في مهرجان «وودستوك»، الذي أُقيم بين 15 و18 أغسطس 1969 حضر نحو نصف مليون شخص، للمشاركة في هذا الحدث الثقافي الذي يعتبر الأهم في ثقافة الهيبي في الستينات والسبعينات.