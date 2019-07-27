حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الشاعر سعيد سيفاو المحروق

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | السبت 27 يوليو 2019, 03:15 مساء
الشاعر الليبي الامزيغي سعيد سيفاو المحروق

 
في مثل هذا اليوم منذ خمس وعشرين عامًا رحل عنا الكاتب المفكر والشاعر الليبي سعيد سيفاو المحروق، ولد سنة 1946 في بلدة جادو، وتلقى بها تعليمه الابتدائي، ثم بطرابلس قبل أن يلتحق بكلية القانون في بنغازي، ويتخرج فيها سنة 1972. كان يجيد الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، بالإضافة إلى لغتيه العربية والأمازيغية. كتب قصيدة التفعيلة،
اتسم شعره بطابع إنساني. ينبئ شعره عن تنوع وسعة ثقافته، ويمثل شعره اتجاهًا حداثيًا، يقوم على الرؤى الحلمية والمعارف الباطنية، وتحريك الإيقاعات الداخلية. 
وهو عضو في رابطة الأدباء والكتَّاب الليبيين. نشرت له العديد من المقالات الأدبية والسياسية والثقافية في الصحف المحلية والإقليمية والدولية. صدرت له مجموعة قصصية بعنوان «أصوات منتصف الليل» 1992، ديوان «أشعار كاتمة للصوت» 1987، ديوان «سقوط أل التعريف» بجزئين 1979. 
والحقيقة أنه ظل مناديًا ومناضلاً من أجل الفكر والهوية الأمازيغية، حتى بعد أن تعرض لحادث سير مريب كثر حوله الجدل، فأقعده كرسيًا متحركًا لمدة خمسة عشر عامًا.حتى رحيله يوم 7/27/ 1994.
 
 

الشاعر سعيد سيفاو المحروق
الشاعر سعيد سيفاو المحروق اثناء مرضه الأخير
الشاعر المحروق واطفال شارعه
ملصق عن الشاعر المحروق
احد دواوين الشاعر سعيد سيفاو المحروق
سعيد سيفاو المحروق
الشاعر سعيد المحروق
ابيات من شعره
في مراحل حياته المتقدمة
الشاعر الليبي سعيد سيفاو المحروق
سعيد سيفاو المحروق
الشاعر الليبي الامازيغي
ملصق عن الشاعر سعيد سيفاو المحروق
ملصق عن الشاعر سعيد المحروق
الشاعر سعيد المحروق في شبابه
الشاعر المحروق
ملصق
ملصق عن المحروق
ملصق عن سعيد سيفاو المحروق
عن الشاعر سعيد سيافو المحروق
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إنستغرام» تلغي علامات الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
3 طفلات يصارعن الموت.. صورة توثق معاناة السكان المحليين بعد الغارات على أدلب
عربى
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالسلام المسماري
ثقافة وفن
النصر والاتحاد في مهمة أفريقية استثنائية
رياضة محلية
خطأ طبي قد يكون وراء وفاة نيل أرمسترونغ
منوعات
بالصور: تشييع جنازة فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود
ثقافة وفن
صندوق النقد الدولي يصرف لمصر شريحة بقيمة ملياري دولار
اقتصاد
حسونة الليبي يخطف أضواء بطولة العالم للسباحة برقم جديد
رياضة محلية
كاركاتير خيري - مبادرات حل الأزمة في ليبيا
كاريكاتير
شواهد التدخل الأجنبي تعمق حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي حول ليبيا
ليبيا
الدفاع التونسية: قضية الطائرة الليبية وقائدها ستسوى وفق الاتفاقات الدولية
ليبيا
«إثنين دامٍ» من أيام حرب العاصمة: قتلى وجرحى ومزيد من التحشيد والوعيد
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رئيس وزراء بريطانيا: «بريكست» فرصة اقتصادية هائلة