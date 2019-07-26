حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالسلام المسماري

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | الجمعة 26 يوليو 2019, 10:55 صباحا
عبدالسلام المسماري شهيد الوطن

في مثل اليوم منذ ستة أعوام رحل عنا عبدالسلام المسماري، الذي ولد في بنغازي العام 1959، وتخرج في كلية القانون بجامعة قاريونس العام 1989، امتهن المحاماة وأخلص لها، عرف عنه أنه ناشط سياسي وشاعر، وهو من الحقوقيين الذين قادوا المظاهرات المنادية بضرورة إنصاف شهداء سجن أبوسليم، ومعرفة حقيقة ما حدث لهم، وهي التى تعد الشرارة للثورة المناوئة لحكم العقيد معمر القذافي في 15 فبراير 2011.

 أصبح المنسق العام لائتلاف ثورة 17 فبراير. عُرف بتطلعاته ودعواته لبناء دولة مدنية ديمقراطية ودعم حقوق وحريات الإنسان. كما عُرف بنقده ومعارضته بدء سيطرة الإسلام السياسي على المجلس الانتقالي، ثم مجاهرته بانتقاده الجماعات المسلحة التي حاصرت وزارتي الداخلية والعدل في طرابلس في مايو 2013 واصفا إياها بالجماعات المنقلبة على الشرعية في البلاد، فتعرض في حياته للاعتداء بالضرب.

وصُف بـ«شهيد الوطن وصوت الحق»، كما اشتهر بمقولته (لابد من ليبيا وإن طال النضال)،لديه ديوان شعري واحد حمل اسم «مدن الخوف».

اغتيل بإطلاق الرصاص عليه عقب خروجه من صلاة يوم جمعة أمام مسجد «بوغولة» في حي البركة في بنغازي يوم 26/7/2013.

جنازة الشهيد
عبد السلام المسماري مع طفليه
في ذكرى رحيلة
معلنا رفضة لما يخالف مبادئه
الشاعر المناضل عبد السلام المسماري
في ذكرى رحيل الشهيد عبد السلام المسماري
عندما كان يجاهر بقناعاته في وسائل الإعلام
المحاميان عبد السلام المسماري وعبد الحفيظ غوقة
(لابد من ليبيا وإن طال النضال)
ديوان الشاعر عبد السلام المسماري (مدن الخوف)
بيان ائتلاف 17 فبراير
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالسلام المسماري
ثقافة وفن
النصر والاتحاد في مهمة أفريقية استثنائية
رياضة محلية
خطأ طبي قد يكون وراء وفاة نيل أرمسترونغ
منوعات
بالصور: تشييع جنازة فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود
ثقافة وفن
صندوق النقد الدولي يصرف لمصر شريحة بقيمة ملياري دولار
اقتصاد
حسونة الليبي يخطف أضواء بطولة العالم للسباحة برقم جديد
رياضة محلية
كاركاتير خيري - مبادرات حل الأزمة في ليبيا
كاريكاتير
شواهد التدخل الأجنبي تعمق حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي حول ليبيا
ليبيا
الدفاع التونسية: قضية الطائرة الليبية وقائدها ستسوى وفق الاتفاقات الدولية
ليبيا
«إثنين دامٍ» من أيام حرب العاصمة: قتلى وجرحى ومزيد من التحشيد والوعيد
ليبيا
بالفيديو: إبراهيموفيتش يصيب المنير بخطورة في الجمجمة ودفاع مصري عنه
رياضة محلية
كاركاتير حليم - حوار الأجيال
كاريكاتير
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل لتجديد نشاطك دون الحاجة إلى القيلولة