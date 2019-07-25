في مثل هذا اليوم: رحل الدكتور عمران عامر

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | الخميس 25 يوليو 2019, 07:57 مساء
الدكتور والكشاف عمران عامر

عام 1997 يقع في يد المرحوم الدكتور عمران عامر مقال في صحيفة أخبار بنغازي، يتناول عجز إحدى مدارس بنغازي عن توفير كتب مدرسية أثناء العام الدراسي، ويتأكد أن هذا القصور في أكثر من مدرسة ، فيقصر المسافة والوقت، ويمول من حسابه الخاص طباعة 3000 مطوية تحوي مواضيع الكتاب المطلوب، ويوزعه مجانا،على الطلبة الذين يحتاجونه كافة.

الذين عاصروا المرحوم عمران عامر، يعرفون أنه طبيب أسنان، وإعلامي، مذيع ومقدم برامج تلفزيونية، وخطاط، ورسام، ونحات ومصور، وفوق ذلك كشاف خلوق، سباق للخير والأعمال التطوعية كافة، فلقد تشرّب مبكرًا مبادئ وأسس وأهداف الكشافة، فكان مثالًا طيبًا ليس لليبيا فقط، وإنما للحركة الكشفية العالمية، التي تواصل معها من خلال كونه كشافًا، وأيضًا من موقعة، فيما بعد عندما أصبح مديرًا لمركز التدريب والدراسات في جمعية الهلال الأحمر الليبي المرتبطة بالجمعيات العالمية نفسها.

ولد الدكتور عمران عامر بنغازي، بشارع جعفر يوم 18/5/1944 ثم انتقلت أسرته إلى السبالة، بدأ دراسته الابتدائية بمدرسة الأمير ثم الثانوية بشهداء يناير ، وفي جامعة القاهرة تخرج في كلية طب الأسنان سنة 1973 ثم نال الدبلوم من بريطانيا وألحقه بدكتوراه في مجال تخصصه من جامعة مانشيستر في بريطانيا.

عاد إلى ليبيا عام 1985وعمل بمستشفياتها، ثم تولى منصب مدير مركز التدريب والدراسات في جمعية الهلال الأحمر. كان طوال مسيرته، المليئة بالأعمال التطوعية، محافظًا على ممارسة مواهبه إلى أن رحل عنا، في أمان الله، يوم 25 /7/ 2005

الدكتور عمران رئسا لقسم الابحاث والدراسات بجمعية الهلال الأحمر
طبيب الاسنان الدكتور عمران عامر في عيادته
الاعلامي الدكتور عمران عامر
الدكتور عمران عامر
مع ضيوفه في جمعية الهلال الأحمر
من اجتماعات جمعية الهلال الأحمر
في حفل نيله لشهادة الدكتوراة
المجلة التي ترأس تحريرها
في أواخر حياته
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