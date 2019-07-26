مان بوكر تعلن قائمتها القصيرة الثلاثاء

مان بوكر تعلن قائمتها القصيرة الثلاثاء (أرشيفية:انترنت)



تعلن جائزة مان بوكر الدولية، قائمتها القصيرة، الثلاثاء المقبل، وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة الإثنين 14 أكتوبر المقبل بمدينة لندن، ويبث الحفل من قبل هيئة الإذاعة البريطانية.

ضمت القائمة الطويلة للجائزة 13 رواية، وهي رواية «لوصايا» لمارغريت أتوود من كندا، ورواية «القارب الليلي إلى طنجة» لكيفن باري من ايرلندا، رواية «أختي» لأوينكان برايثوايت من المملكة المتحدة.

ورواية «بط نيوبريبورت» للكاتبة لوسي إلمان من الولايات المتحدة الأميركية، ورواية «فتاة وامرأة» لبرناردين إيفاريستو من المملكة المتحدة، رواية «الحائط» لجون لانشيستر من المملكة المتحدة وديبورا ليفي من المملكة المتحدة، ورواية «الرجل الذي رأى كل شيء» لفاليريا لويسيلي من المكسيك وإيطاليا، ورواية «أرشيف الأطفال المفقود» لتشيغوزي أوبيوما من نيجيريا، رواية «أوركسترا الأقليات» لماكس بورتر من المملكة المتحدة، رواية «لاني» لسلمان رشدي من المملكة المتحدة والهند، رواية «وكيشوت» لأليف شفق من المملكة المتحدة وتركيا، رواية «10 دقيقة و38 ثانية في هذا العالم الغريب» لجانيت وينترسون من المملكة المتحدة.

