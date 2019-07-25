هند صبري تسافر السعودية بـ«الفيل الأزرق 2»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يوليو 2019, 03:57 مساء
هند صبري في العرض الخاص لفيلم «الفيل الأزرق 2» (خاص لـ بوابة الوسط)

تسافر الفنانة التونسية هند صبري الخميس، إلى المملكة العربية السعودية لحضور العرض الخاص لفيلم «الفيل الأزرق 2» مساء الجمعة.

وشاركت هند مساء الأربعاء، في العرض الخاص للفيلم الذي نظمته إحدى الشركات الراعية للفيلم وأقيم في إحدى دور العرض بمنطقة مدينة نصر (شرق القاهرة).

عرض أمس حضره أيضًا من أبطال الفيلم كريم عبدالعزيز وشيرين رضا وإياد نصار وتارا عماد.

وجذبت النجمة التونسية الأنظار بإطلالتها في العرض والتي اختارتها بنفسها مع ماكياج شريف طانيوس وشعر لمحمد السوري.

العمل تلعب فيه هند دورًا وصفته بالإثارة والغموض وأنه يقلب أحداث الفيلم منذ لحظة ظهورها.

الفيلم هو التعاون الأول بين هند وكل من النجوم كريم عبدالعزيز ونيللي كريم والثالث مع المخرج مروان حامد وهو من تأليف أحمد مراد وإنتاج «سينرجي فيلمز» تامر مرسي.

تدور قصة الجزء الثاني بعد خمس سنوات من أحداث الأول، إذ يلتقي الدكتور يحيى في قسم الحالات الخطرة «8 غرب حريم»، بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ويستعين يحيى بأقراص الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرةعلى الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

هند صبري تتوسط كريم عبدالعزيز وشيرين رضا في عرض «الفيل الأزرق 2» (خاص لـ بوابة الوسط)
هند صبري وإياد نصار في العرض الخاص لفيلم «الفيل الأزرق 2» (خاص لـ بوابة الوسط)
هند صبري وتارا عماد في العرض الخاص لفيلم «الفيل الأزرق 2» (خاص لـ بوابة الوسط)
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