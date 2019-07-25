بالصور: تشييع جنازة فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود

نجوم الفن في جنازة فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)

شارك عدد من نجوم الفن جنازة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين (غرب القاهرة).

وكان على رأس المشيعين ابن الراحل الفنان أحمد الفيشاوي ووالدته الفنانة الكبيرة سمية الألفي، بالإضافة إلى الفنانين نبيل الحلفاوي ورجاء الجداوي ودنيا عبدالعزيز وعماد رشاد والمخرجة كاملة أبو ذكري ونقيب الممثلين أشرف زكي وعمرو يوسف.

وحضر الجنازة أيضًا الفنانون رشوان توفيق وعمرو محمود ياسين وعزوز عادل وهاني مهنى، والإعلامية بوسي شلبي والمخرج عمر عبد العزيز ورئيس الرقابة على المصنفات المصرية الدكتور خالد عبدالجليل وهنادي مهنى ونضال الشافعي، وغيرهم.

وكشف الفيشاوي عن إصابته بالسرطان خلال دورة العام 2018 من مهرجان «الاسكندرية السينمائي»، قائلًا «سأتعامل معه كما لو كان صداعًا.. وسوف أتغلّب عليه».

بدأ فاروق الفيشاوي المولود في إحدى قرى محافظة المنوفية (شمال القاهرة) في 5 فبراير 1952، مسيرته في مطلع السبعينات.

وأدّى أكثر من 300 دور في السينما والتلفزيون والمسرح. وسطع نجمه بفضل دور الضابط في فيلم «المشبوه» (1981) الذي تشارك بطولته مع عادل إمام. وجسّد أيضًا دور الملك فاروق في «امرأة هزّت عرش مصر» (1995)، فضلًا عن مشاركته في المسلسل الشهير «ليلة القبض على فاطمة».

وتزوّج الفيشاوي من الممثلة الشهيرة سمية الألفي وتطّلقا في العام 1992. وله منها ابنان هما أحمد وعمر. ثم اقترن بالفنانة سهير رمزي وتزوّج لاحقًا بنورهان من خارج الأوساط الفنية.

نجوم الفن في جنازة فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)

نجوم الفن في جنازة فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)

نجوم الفن في جنازة فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)

نجوم الفن في جنازة فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)

نجوم الفن في جنازة فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)

نجوم الفن في جنازة فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)

نجوم الفن في جنازة فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)

نجوم الفن في جنازة فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)

نجوم الفن في جنازة فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)

نجوم الفن في جنازة فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)

نجوم الفن في جنازة فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)

نجوم الفن في جنازة فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)

نجوم الفن في جنازة فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)

نجوم الفن في جنازة فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)

نجوم الفن في جنازة فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)

نجوم الفن في جنازة فاروق الفيشاوي (تصوير: مصطفى مرتضى)