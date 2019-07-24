سورية تمنح جورج وسوف جائزة الدولة التقديرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 04:40 مساء
سورية تمنح جورج وسوف جائزة الدولة التقديرية (فيسبوك)

أعلنت سورية الثلاثاء جوائز الدولة التقديرية لعام 2019 وفاز بها في مجال الفنون المطرب جورج وسوف.

ويملك وسوف المولود في بلدة كفرون بغرب سوريا عام ‭‭ 1961‬‬‬رصيدًا ضخمًا من الأغاني التي قدمها على مدى أكثر من أربعة عقود بعدما بدأ مشواره الفني مبكرًا، وفقًا لوكالة رويترز.

وفاز بالجائزة في مجال الأدب الشاعر صابر فلحوط بينما فازت بها في مجال النقد والدراسات والترجمة وزيرة الثقافة السابقة وعضو مجمع اللغة العربية بدمشق لبانة مشوح.

ويحصل كل فائز من الثلاثة على مليون ليرة سورية (نحو ألفي دولار) وميدالية ذهبية، وقالت وزارة الثقافة السورية في بيان إنها ستحدد في وقت لاحق لموعد إقامة حفل تسليم الجوائز والاحتفاء بالفائزين.

واستحدثت سوريا في 2012 جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية لتمنحهما للمبدعين والمفكرين والفنانين الذين لا يزالون على قيد الحياة.

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