عمر العبداللات غنى من ألبومه الجديد في «جرش» (فيديو)

عمر العبداللات خلال حفله في مهرجان «جرش» (خاص لـ بوابة الوسط)

تألق الفنان الأردني عمر العبداللات في غناء أغنيات ألبومه الجديد الذي حمل عنوان «505» خلال حفله الكبير والاستثنائي في افتتاح حفلات مهرجان «جرش للثقافة والفنون» 2019.

وقدم عمر العبداللات أغنيتين من ضمن أغنيات ألبوم «505» بدأها بأغنية «نزرع ورد» من كلمات خضر العبدالله، وألحان عدنان الجبوري وتوزيع فادي جيجي، ثم أتبعها بأغنية «لما بشوفك» من كلمات وألحان إسكندر البيطار وتوزيع عمر صباغ، إلى جانب مجموعة الأغنيات من أهم أغنياته التي قدمها خلال مسيرته الغنائية والناجحة.

تضمن الألبوم أغنية «لا روحة ولا جية» من كلمات وألحان بشار السرحان، وتوزيع ميثم علاء الدين، وأغنية «أم الدبل» كلمات مصطفى حسن وألحان محمد رحيم وتوزيع توما، ثم أغنية «مهوي» من كلمات علي بدر وألحان ضياء الميالي وتوزيع عثمان عبود، وأغنية «سهل عادي» كلمات محمد القاسمي وألحان حامد الحبشي وتوزيع إلهامي الدهيمة، وأغنية «يا كثر ما قلت» كلمات حمود البغيلي وألحان عمر العبداللات وتوزيع محمد القيسي، ثم أغنية «الغيرة» كلمات الدكتور صالح الشادي وألحان وتوزيع أيمن عبدالله.

وتم تكريم عبداللات عن مشاركته الثامنة في المهرجان من قبل رئيس بلدية مدينة جرش، ليقوم بدوره بإهداء درع التكريم إلى أهل الصحافة والإعلام الأردنيين والعرب لدعمهم الدائم له في مسيرته الفنية.

عمر العبداللات خلال تكريمه من رئيس بلدية جرش (خاص لـ بوابة الوسط)