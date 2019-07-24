زين عوض تشعل مسرح مهرجان «جرش» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 12:02 مساء
الفنانة الأردنية زين عوض خلال حفلها في مهرجان «جرش» (خاص لـ بوابة الوسط)

قدمت المطربة الأردنية زين عوض حفلة جماهيرية على المسرح الشمالي مساء الثلاثاء، في مهرجان «جرش».

وشهد المسرح تفاعلًا من الجمهور على وقع أغانيها الخاصة مثل «يا ترى تهواني» و«والله يا هالوطن»، إضافة إلى أغانٍ من الزمن الجميل لـ ذكرى ووردة الجزائرية وفيروز وداليدا.

وظهرت زين بفستان مميز لافت من تصميم منال عجاج، والذي تم تصميمه خصيصًا لمهرجان «جرش»، كما تم تكريمها بدرع من قبل رئيس بلدية «جرش» تقديرًا لمشاركتها.

وقالت الفنانة الأردنية في المؤتمر الصحفي: «إننا كفنانين لسنا بصدد العتب أوالشكوى، سوى أن علينا العمل جاهدين لإنجاح الحفل والاستعداد له بكل السبل».

وتستعد زين لإصدار عمل جديد باللهجة الخليجية، وتعاون مصري - إماراتي - أردني - يمني، كما تستعد لإعادة توزيع عمل جديد لـ«سمراء البادية» سميرة توفيق، بالتعاون مع الفنان الأردني محمد القيسي.

الفنانة الأردنية زين عوض خلال تكريمها بدرع بلدية جرش (خاص لـ بوابة الوسط)
الفنانة الأردنية زين عوض خلال حفلها في مهرجان «جرش» (خاص لـ بوابة الوسط)
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