خديجة بسيكري: تركت رئاسة هيئة دعم وتشجيع الصحافة لهذا السبب

أكدت الشاعرة والكاتبة خديجة بسيكري، أنها تركت رئاسة هيئة دعم وتشجيع الصحافة التابعة للحكومة الموقتة لـ«أسباب صحية».

وأوضحت بسيكري لـ«بوابة الوسط» الثلاثاء أن تركها لرئاسة الهيئة «ليس بهذا الشكل الذي جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي».

وأضافت: «كل مافي الامر هو اجراء قانوني لتسيير أمور المؤسسة العامة للتشجيع الصحافة، نظرا لما امره به من ظرف صحي».

وأشارت البسيكري إلى أن هذا الاجراء جاء بعد «اتفاق مع مدير الهيئة العامة للإعلام والثقافة جمعة الفاخري وإن كل ما يهمها هو المصلحة العامة وان لا تتعطل إجراءات الموظفين».

ولفتت بسيكري إلى أنها على «تواصل دائم بهيئة الاعلام وجرى التنسيق بهذا الخصوص، فكل ما يهمها ان لا تتوقف مسيرة الهيئة خاصة بعد هذا الجهد الكبير في احيائها».