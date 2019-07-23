«المتفائل» سامح حسين على القومي الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 05:13 مساء
بوستر العرض المسرحي «المتفائل» (خاص لـ بوابة الوسط)

يفتتح رئيس البيت الفني للمسرح المصري الفنان إسماعيل مختار العرض الجديد «المتفائل» من إنتاج فرقة «المسرح القومي» الجمعة المقبل.

تدور أحداث العرض حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل. 

عرض «المتفائل» بطولة سامح حسين وسهر الصايغ وأحمد صيام ويوسف إسماعيل وآيات مجدي وتامر الكاشف وأمجد الحجار وزكريا معروف والمطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية للكاتب كانديد فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

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