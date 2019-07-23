عكاز ناجية من تيتانيك يباع في مزاد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 03:09 مساء
قطعة معروضة للبيع من سفينة تيتانيك (سكاي نيوز)

بيع عكاز مزود بضوء كهربائي يعود إلى ناجية من حادث غرق السفينة تيتانيك كانت تشير به طلبًا للمساعدة من قارب نجاة، مقابل 62500 دولار في مزاد للسلع البحرية في ولاية رود آيلاند الأميركية، نظمته دار مزادات غيرنسي في نيويورك يومي الجمعة والسبت.

وقال رئيس غيرنسي، أرلان إيتينغر، الاثنين، إن العرض الأعلى على عكاز إيلا وايت كان 50 ألف دولار، بالإضافة إلى الرسوم الإضافية التي أضافتها دار المزاد، وكان تقدير ما قبل المزاد يتراوح بين 300 ألف و 500 ألف دولار، وفقا لموقع «سكاي نيوز».

وقال إيتينغر إن المزايد الفائز جاء للمزاد بالنيابة عن صديق له في بريطانيا، ونقل العكاز إلى غيرنسي من قبل عائلة ويليامز في ميلفورد بولاية كونيتيكت، وقال إيتينغر إن بعض أفراد الأسرة اختلفوا على البيع، وتم حل المشكلة قبل المزاد، لكن النزاع ربما جعل المزايدين المحتملين قلقين.

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