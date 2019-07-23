الفنانة كريمان جبر تجري عملية جراحية بالإردن

الفنانة القديرة كريمان جبر. (الوسط)

أجرت الفنانة القديرة كريمان جبر، عملية على الكتف، بأحد المستشفيات في العاصمة الإردنية عمان.

وقالت الفنانة كريمان لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء «الحمد لله أجريت العملية الجراحية الأولي بنجاح في الكتف وبذلك أنهيت المرحلة الأولي من العلاج».

ولفتت الفنانة كريمان إلى أنها «متواجدة بالمملكة الأردنية منذ ثلاث أشهر وذلك لغرض العلاج وهذه هي العملية الأولى على كتفها، وطالبت مستحقاتى المالية من البعض ولم اتحصل عليها».

وأشارت الفنانة كريمان جبر إلى أن «السبب في إصابتها هو وقوعها على يدها ورجلها في شهر سبتمبر الماضي واهملت يدها لانشغالها بالتصوير المسلسلات والعروض المسرحية».

الفنانة كريمان جبر عقب خروجها من غرفة العمليات بأحد المستشفيات بالإردن. (الوسط)