ميك جاغر يعود إلى السينما في مهرجان «البندقية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يوليو 2019, 04:50 مساء
ميك جاغر في شيكاغو، 21 يونيو 2019 (أ ف ب)

يعود نجم الروك البريطاني ميك جاغر إلى السينما في مهرجان «البندقية» حيث سيقدم في ختامه سبتمبر المقبل «ذي برنت أورانج هيريزي» وهو فيلم تشويق تدور أحداثه في أوساط الفن.

والفيلم من إخراج الإيطالي جوزيبي كابوتوندي وهو مقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه للأميركي تشارلز ويلفورد. وهو من بطولة الكندي دونالد ساذرلاند والدنماركي كلايس بانغ والأسترالية إليزابيث ديبيكي، وفقا لوكالة «فرانس برس» نقلا عن منظمو المهرجان.

وعاود ميك جاغر قائد فرقة «رولينغ ستونز» الذي يحتفل الجمعة بعيد ميلاده السادس والسبعين، في 21 يونيو في شيكاغو جولته الأميركية «نو فيلتر تور» التي توقفت قبل شهرين بسبب مشاكل صحية أًصيب بها.

وصعد النجم إلى المسرح مجددا بعد عملية جراحية لتغيير صمام في القلب.

وفي عودته إلى السينما يؤدي جاغر دور جامع أعمال فنية ثري مهووس بالرسام المنزوي جيروم ديبني وهو سيقترح على حبيبين لقاء مع ديبني في مقابل سرقة تحفة فنية من محترفه.

ويقدم الفيلم في السابع من سبتمبر في عرض عالمي أول في ختام المهرجان.

وشارك نجم الروك العالمي في حوالى عشرة أفلام روائية طويلة كان آخرها العام 2001 بعنوان «ذي مان فرو إيليزيان فيلد» لجورج هيكنلوبر.

جاغر كان محور فيلم وثائقي مكرس لفرقة «رولينغ ستونز» العام 2008 بعنوان «شاين إيه لايت» في العام 2008 من إخراج الأميركي مارتن سكورسيزي.

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