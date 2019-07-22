مي عز الدين تتلقى إشارات عبر الرؤى والأحلام في «رسايل»

بوستر مسلسل «رسايل» (خاص لـ بوابة الوسط)

بدأت إعادة عرض مسلسل الفنانة مي عز الدين «رسايل» على قناة «إم بي سي مصر».

المسلسل يدور حول فتاة تتلقى إشارات ورسائل عبر الرؤى والأحلام وتحاول إبلاغ المحيطين بها بفحواها ولكنهم لا يصدقونها مما يسبب لها الكثير من المشاكل والأزمات، وأثناء رحلتها تكشف خبايا ما حدث من متغيرات اجتماعية في مصر وتغوص في مشاكل الكثير من المواطنين البسطاء الذين يعانون ضغوط الفقر.

مسلسل «رسايل» يشارك في بطولته خالد سليم ورامز أمير وأحمد سعيد عبدالغني وعبدالرحمن أبو زهرة ومحسن منصور، وأحمد حاتم، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.