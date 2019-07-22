التركي مراد يلدريم ينضم للفيلم المصري «ماكو»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يوليو 2019, 01:30 مساء
منتج فيلم «ماكو» مع الفنان التركي مراد يلدريم (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن المصري المنتج محمد الشريف التعاقد مع الفنان التركي مراد يلدريم للمشاركة في بطولة فيلم «ماكو». 

وأشار الشريف إلى أن يلدريم أعرب عن سعادته البالغة بالمشاركة في عمل سينمائي مصري، وأنه سوف يحضر إلى القاهرة في أغسطس المقبل لبدء تصوير المشاهد الخاصة به. 

وطرحت الشركة المنتجة، أخيرًا، عددًا من الأفيشات المبدئية للفيلم، والتي تضم نجوم العمل ومنهم قصي خولي من سورية، ومن مصر بسمة وناهد السباعي وخالد أنور ومحمد مهران ومنة فضالي وسارة الشامي، بالإضافة إلى الأردني منذر رياحنة. 

فيلم «ماكو» المقرر طرحه أواخر العام الجاري، تدور أحداثه عن العبارة «سالم إكسبريس» التي غرقت في سفاجا بالبحر الأحمر، وسيتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق غرافيك عالمي سبق وأن شارك في العديد من الأفلام العالمية الشهيرة. 

الفيلم إنتاج «بيراميدز» للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم.

بوستر فيلم «ماكو» (خاص لـ بوابة الوسط)
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