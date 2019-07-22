طعن ممثل خلال حدث ترويجي في الصين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يوليو 2019, 12:58 مساء
الممثل سيمون يام المتحدر من هونغ كونغ في العاصمة التايوانية تايبيه (أ ف ب)

خضع ممثل من هونغ كونغ تعرض للطعن في معدته خلال حدث ترويجي في عطلة نهاية الأسبوع في الصين لعملية جراحية وهو لا يزال في حالة حرجة في المستشفى، بحسب الإعلام المحلي.

ونقل سيمون يام (64 عامًا) لقسم العناية الفائقة في مستشفى في هونغ كونغ بعد خضوعه لعملية جراحية، ولا يزال في حالة حرجة، بحسب جريدة «غلوبال تايمز»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكان يام يشارك، السبت، في مناسبة ترويجية في مدينة زونغشان بمقاطعة غوانغدونغ عندما توجه رجل صوبه وطعنه في المعدة وفي يده اليمنى، بحصب ما أظهر تسجيل مصور نشرته وسائل إعلام صينية.

وأشارت الشرطة وقتها إلى أن سيمون يام، المعروف خصوصًا في الصين القارية وهونغ كونغ، «في وضع مستقر»، وأوقف مهاجمه البالغ من العمر 53 عامًا ووُضع في السجن وشخَّصت إصابته بانفصام الشخصية الارتيابي، بحسب المصدر عينه.

وشارك سيمون يام في 234 عملًا سينمائيًّا وتلفزيونيًّا، بحسب قاعدة «آي إم دي بي» للبيانات، بما يشمل ظهوره بدور مجرم خطير في فيلم المغامرات «لارا كروفت: توم رايدر - ذي كريدل أوف لايف».

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