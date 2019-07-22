«أفنغرز:آند غايم» على عرش الإيرادات في تاريخ السينما

مسابقة تنكّرية في هوليوود لمحبي فيلم "أفنجرز:اندغايم" (أ ف ب)

بات «أفنغرز:آند غايم»، الأحد، الفيلم الأكثر درًّا للإيرادات في تاريخ السينما، خاطفًا هذا اللقب من «أفاتار».

وحصد الفيلم الثاني والعشرون لاستوديوهات مارفل أكثر من 2.790 مليار دولار على الصعيد العالمي منذ خروجه إلى الصالات في أبريل، بحسب ما أعلنت مجموعة «ديزني»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتزيد بعد أكثر عائدات هذا الفيلم الضارب الذي كلّف نحو 500 مليون دولار، بما في ذلك نفقات الإنتاج والتسويق، إذ أنه لا يزال يعرض في مئات الصالات الأميركية.

وكان مخرجا العمل، وهما الشقيقان جو وأنطوني روسو، أعربا، الجمعة، عن حماس كبير لفكرة انتزاع هذا اللقب من فيلم لجيمس كامرون يحافظ عليه منذ 10 سنوات، وحقق «أفاتار» 2.789 مليار دولار منذ خروجه إلى الصالات العام 2009.

وقال أنطوني روسو خلال مهرجان «كوميك كون» في سان دييغو المخصص للثقافة الشعبية «لطالما كان جيمس كامرون من المخرجين الذين أكنُّ لهم إعجابًا كبيرًا، وهو عزّز شغفنا بالسينما منذ البداية».

وحقق الجزء الرابع والأخير من مغامرات الرجل الحديد والرجل الأخضر وثور وغيرهم من الأبطال الخارقين الذي يزخر بالمعارك الهائلة والمؤثّرات الخاصة والمطعّم بالفكاهة، انطلاقة قوية على الصعيد العالمي، خصوصًا في الصين.

وسبق له أن حطم رقمًا قياسيًّا عندما أصبح أول فيلم في التاريخ يتخطى عتبة المليار دولار الرمزية في خلال خمسة أيام من عرضه.