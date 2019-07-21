هند المغربية تحتفل بطرح «اللي ما يتسمى»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يوليو 2019, 04:31 مساء
الفنانة المغربية هند (خاص لـ بوابة الوسط)

احتفلت الفنان المغربية هند بإطلاق أغنيتها الجديدة باللهجتين المغربية والخليجية، والتي تحمل عنوان «اللي ما يتسمى» من كلمات عادل إبراهيم وألحان مروان أصيل.

وحول فكرة الأغنية، قالت هند في تصريحات خاصة إن العلاقة الرائعة بين الشعبين الخليجي والمغربي تستحق عملا من هذا النوع، مضيفة: «الفنان عادل إبراهيم أكثر من أخ، كنا نجلس مع أصدقاء لنا، وخطرت ببالنا فكرة أغنية مغربية خليجية، هو يغني باللهجة الخليجية وأنا بالمغربية، بإيقاع خليجي.. وبالفعل أكملنا الفكرة حتى النهاية».

وأشارت الفنانة المغربية إلى أنها تحضر حاليا لإنتاج أغنية خليجية أخرى بتوزيع سعودي، موضحة: «بعد أغنية اللي ما يتسمى، نحضر حاليا لأغنية باللهجة العراقية، وسنقدمها بلهجة بيضاء مفهومة، وبإيقاع عراقي، مع توزيع سعودي».

هند أثناء احتفالها بطرح أغنية «اللي ما يتسمى» (خاص لـ بوابة الوسط)
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