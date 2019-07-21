حفل توقيع «اعترافات مؤلمة» في بيت الثقافة بسبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 21 يوليو 2019, 11:55 صباحا
وقع عبدالله أبوعذبة كتابه الأول «اعترافات مؤلمة» في بيت الثقافة بمدينة سبها (بوابة الوسط- تصوير: رمضان كرنفودة)

أقيم في مدينة سبها بقاعة بيت الثقافة حفل توقيع كتاب «اعترافات مؤلمة» للكاتب الصحفي عبدالله أبوعذبة، والذي يحمل فى طياته خواطر وأمثالا شعبية.

وحضر الحفل، الذي أقيم الخميس، مجموعة من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي، ودار نقاش نقدي حول الكتاب بين الحضور.

والكتاب من إصدار الهيئة العامة للثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الموقتة، ودار الكتب الوطنية بنغازي.

وقال أبوعذبة لـ«بوابة الوسط» إن «(اعترافات مؤلمة) هو الكتاب الأول لي، صدر في ٢٠١٨ وعرض في معرض القاهرة للكتاب في دورته الأخيرة، وهناك كتابان في الطريق».

وقالت حميدة لملوم مديرة مكتب الثقافة والمجتمع المدني بسبها إن «هذا الإصدار يعتبر إنجازا جديدا للمكتبة الليبية خصوصا في هذا الوقت الصعب، ويدل على الإصرار والعمل والجهد، لهذا أعتبر أن (اعترافات مؤلمة) شمعه في هذا النفق المظلم الذي تعيشة البلاد».

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