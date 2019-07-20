أتيليه القاهرة يناقش «بين قوسين» للمغبوب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يوليو 2019, 05:15 مساء

أقيمت في أتيليه القاهرة بالعاصمة المصرية، الثلاثاء، ندوة نقدية حول رواية الكاتب الليبي محمد المغبوب «بين قوسين»، أدارها الشاعر سعيد شحاتة، وتحدث فيها الدكتور مدحت الجيار والروائي الناقد أحمد الحلواني.

والمغبوب أديب ليبي ولد في طرابلس سوق الُجمعة، العام 1954/11/3، درس العلوم السياسية، ثم حصل علي دبلوم في الإدارة العامة.

ومن أهم أعماله «طرابلس فيض من عسل الوطن» (ديوان شعر) و«حافة الليل» ( مجموعة قصصية) و«طرابلس غيمة الروح الممطرة» (ديوان شعر) و«المتاهة» (مجموعة قصصية) و«بقايا» (مجموعة قصصية) و«كلام الصمت» (مجموعة قصصية) و«زاوية حرجة للحقيقة» (مجموعة قصصية) و«هل تقبلين دعوتي إلي العشاء» (ديوان شعر) و«رجل عارك ظله» (رواية) و«غواية » وهي رواية ضمن ثلاثية «الفينكس»، وديوان «أنبأني الهدهد».

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